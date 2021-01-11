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- Mahir Ünal: Erken seçim söz konusu değil
Mahir Ünal: Erken seçim söz konusu değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, erken seçim olmayacağını söyledi.
- İHA
- 11.01.2021 - 12:11
- Güncelleme : 11.01.2021 - 12:34
Muhalefet partilerinden son dönemde sıkça gelen erken seçim çağrısına AK Parti yanıt verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, erken seçim iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"GÜNDEME GETİRİLMESİ KASITLI"
Ünal, "Erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye’nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir." dedi.