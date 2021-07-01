Mahir Ünal: Hayvan Hakları Yasası hazır

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Hayvanları Koruma Kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Hayvan Hakları Yasa Tasarısı hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yasanın hazır olduğunu duyurdu.

Ünal, "Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün Meclis'e sunduk." ifadelerine yer verdi.

Ünal, konuşmasının devamında yasa tasarısının maddelerini açıkladı:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz. Şehirlerin gelişmesi, insanların, hayvanların kesişme alanını artırmakta. Demografik yapıdaki değişimler insanların hayvanlarla ilişkilerini yeniden düzenleme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte ve TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır.

Kanun teklifimizde hayvan sağlığı temin edilirken, diğer taraftan hayvanların insanlarla birlikte, insanların refah, huzur ve sağlığına tehdit oluşturmadan ahenk oluşturmayı temin etmektedir. Hayvanların haciz edilmesi de artık ortadan kalkmaktadır. İster sahipli, ister sahipsiz, hayvanlara karşı gerçekleştirilen, bir hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme ve acımasız veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak görülmektedir. Bazı suçlarda sahibi tarafından şikayet hakkı kullanılmasa dahi Tarım ve Orman Bakanlığı'nca süreç takip edilecektir.

Tehlikeli köpek türlerinin saldırıları hepimizin malumu. Bakanlığın, bilim kurulları ile çalışması neticesinde belirlenecek, tehlikeli türlerin bakımları, barındırılması, ülkemize girişi yasaklanmaktadır. Mevcutta tehlikeli türlere sahip olanlar ise, hayvanlarını kısırlaştırarak, ağızlıksız dolaştırmayarak, çocuk oyun alanları ve parkları ile halkın yoğun buluduğu bölgelere girmeyerek, bu şartlarda mevcut haycanına ölünceye kadar bakabilecek."

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