Mahir Ünal, kesilip biçilen bir video ile hedef tahtasına yerleştirildi

Mahir Ünal'ın TV5'te yaptığı açıklamalar, muhalifler tarafından kesilip biçilerek yeni bir algı çalışmasının parçası haline getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde TV5 canlı yayınına konuk olarak önemli açıklamalar yaptı.

Güncel siyaset konularının masaya yatırıldığı programın ardından muhalif hesaplar, Mahir Ünal'ın konuşmalarını kısa kısa kesip, montajlayarak yeni bir algı çalışması başlattı.

8 SANİYELİK OPERASYON

Mahir Ünal'ın konuşmasından sadece 8 saniyelik bir kısım kesildi ve sosyal medyaya servis edildi.

FETÖ'nün kontrolünde olan hesaplar tarafından köpürtülen videoyu, bazı muhalif gazetelerin yanı sıra muhalefet partilerinin milletvekilleri de paylaştı.

MODERATÖR BİLE İSYAN ETTİ

Mahir Ünal'a yönelik bu saldırılara, TV5'teki programın moderatörü Hasan Basri Akdemir de tepki gösterdi.

Akdemir, "Türkiye'de bardak yoktu' muhabbeti 8 saniye değil. Bakalım Mahir Ünal ne demiş." diyerek videonun tamamını paylaştı.

Hakkında başlatılan karalama kampanyasına Mahir Ünal da Twitter hesabından cevap verdi.

MAHİR ÜNAL: BAKALIM SIRADA NE VAR

AK Partili Ünal, "Önce çiftçilerimize dönük açıklamayı kesip, kırptılar. Şimdi 8 saniyelik kesilmiş bir video ile bardak meselesine geldiler. Programın moderatörünü bile isyan ettirdiler. Bakalım sırada ne var." ifadelerini kullandı.

MAHİR ÜNAL ASLINDA NE DEDİ - TIKLA İZLE

SÖZLERİNİN TAMAMININ DEŞİFRESİ

Mahir Ünal videonun tamamında şunları söylemişti:

"Ben hep şu örneği veriyorum. Elimizde bir bardak var. Biz 18 yılda bu bardağın yüzde 70'ini doldurduk. Ama yüzde 30'u boş. Şimdi bu bardağın yüzde 30'luk boşluğunu da konuşalım. Ama yüzde 70'lik doluluğunu da konuşalım. Çünkü bir dönem bu ülkede bardak yoktu. Bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu. Şu anda bu bardağı yüzde 70 oranında doldurmuşuz. Yüzde 30'luk boşluk var mı var. Peki biz bu yüzde 30'luk boşluğu da Allah'ın izniyle doldurur muyuz? Doldururuz. Sorun şu ki; karşımızda bu yüzde 30'luk ya da yüzde 20'lik boşluğu konuşanlar, ısrarla iktidara geldiklerinde CHP özelinde söylüyorum bu bardağı doldururlar mı? Yerel yönetimlerde ne yaptıklarına bakıyorum.

Bizim geleneğimiz, 1994'ten itibaren yerel yönetimlerden iktidara geldi. Millet, Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni gördü. Bir iktidar oluştu. Bugün bunların ne yapacağını anlamak için yerel yönetimlerine bakıyorum. Bugün bu anlayışla iktidara gelseler, sıfır yönetim-organizasyon yetenekleriyle bardağın yüzde 70'lik kısmını da boşaltırlar."