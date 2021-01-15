Mahir Ünal, 'MKYK üyeleri aşı oldu' iddiasına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aşı yaptırdığı gün sadece eşlik ettiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Aşı yaptırmadık” dedi.

Türkiye'de koronavirüs aşısının uygulanması başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da aşılanma ile ilgili NTV'ye özel röportaj verdi.

MKYK üyeleri aşı oldu iddiasına cevap veren Ünal, “Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık. MKYK üyelerimiz arasında sırası gelen 3 doktor 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu.” dedi.

WHATSAPP'TA VERİ TARTIŞMASI

Bir başka tartışma konusu olan WhatsApp'ın güncellemesini de değerlendiren Mahir Ünal, “Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim önemli. Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak.” diye konuştu.

“MİLLETİN İRADESİNE HAKARET”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadelerini sert bir dille eleştiren Ünal, şöyle konuştu:

“Her şeyden önce bu, milletin iradesine hakaret niteliğinde. AK Parti, 367 krizini erken seçim kararıyla aştı. Cumhurbaşkanımız halk tarafından seçildi. Milletin seçtiği partili bir cumhurbaşkanı devleti yönetir. Cumhurbaşkanı hukuki olarak tarafsızdır, partili bir cumhurbaşkanından siyasi olarak tarafsız olmasını isteyemezsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan bu millet tarafından seçilmiş, bir siyasi hareketin lideri olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini özde yönetmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması doğrudan millet iradesini hedef alıyor. Yeminde sözü edilen tarafsızlık hukuki tarafsızlıktır. CHP ısrarla bunun aynı zamanda siyasi bir tarafsızlık olması gerektiğini söylüyor. Bu parlamenter sistemde başbakanın tarafsız olmasını istemek gibi.”

ERDOĞAN'IN ASİLTÜRK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin konuşan Ünal, “Koalisyonlarla ittifaklar arasında bir fark var. Koalisyonlar seçimden sonra bir zorunluluk ortaya çıkar, ittifaklar seçim öncesi tercihlerdir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. İYİ Parti ve Saadet geleneğinde devlet meşruiyeti sorgulanmaz. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde bir takım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğal. Cumhurbaşkanımızın daha önce kullandığı bir Türkiye İttifakı ifadesi vardı. Siyaset üstü meselelerde Türkiye'nin yanında duran herkesle AK Parti konuşur. Demokrasinin güzel tarafı şudur; Meşruiyet zemininde her şey konuşulur.” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'IN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararının iptalinin sorulduğu Ünal, “Kendi milletvekili, kendi il başkanıyla ilgili açıklama yapıyor bununla ilgili yargı karar veriyor. Hakim ve savcılara güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı ona karar versinler. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Geçen gün bir hakim, Ravza Kavakçı hanımefendiye, "Yelloz köpek, havlıyor" ifadesini, hakaret olarak kabul etmedi. Bana yapılan hakaretlerle ilgili 17 karar açtım takipsizlik kararı verildi. Kararları tartışabilirsiniz ama kalkıp da AK Parti yargıya karışıyor demek bizim yargı sistemimize hakarettir. Yargının meşruiyetini kimse tartışmaya açmasın. Mahkeme hızlı mı karar almış yavaş mı karar almış bu mahkemenin süreciyle ilgili bir şey.” yanıtını verdi.

BAHÇELİ'NİN SEÇİM SİSTEMİ AÇIKLAMALARI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir.” açıklamalarına yönelik de konuşan Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güzel yanı şu; Adeta bir organizasyon gibi kendisini yenileyebilen bir özelliğe sahip. Siyasal sistemin doğaları gereği toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması, kendini yenileyebilmesi gerekir. Türk siyasetinin durumuna göre buna karar verecek olan A partisi yada B partisi değil. Bence bunları konuşmak ve değerlendirmek lazım. Biz sistemin birinci yolu dolduğunda sistemi değerlendirdik. Sistemin kurduğu ilişkiyi zaman içerisinde değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan ihtiyaçları da paylaşıyoruz. Böyle bir ihtiyaç görüldüğünde tabii ki bunlar konuşulur, tartışılır değerlendirilir. Bu sistemde millete rağmen hiçbir şey olmaz. Parlamenter sistemde her şey millete rağmen oluyordu.”