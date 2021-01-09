AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin 18 yıldan bu yana savunma sanayiinde gösterdiği gelişimi paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin savunma sanayiinde 2002 yılından günümüze kadar olan gelişimiyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mahir Ünal yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayiinde kat ettiği mesafenin birçok ülkenin ilgisini çektiğini söyledi.

MAHİR ÜNAL, 18 YILLIK GELİŞİMİ DUYURDU

Mahir Ünal paylaşımını şu ifadelerle yaptı:

"Savunma sanayi alanında 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar doları geçen bütçe ile 700 projeye ulaşmıştır.

Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe birçok ülkenin dikkatini çekmektedir."

Mahir Ünal, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini paylaştı- İZLE

