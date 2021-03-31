Mahir Ünal: Yeni Anayasa, Türkiye'nin hep gündeminde oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin 100. Yılına yeni bir Anayasa ile gidelim diyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ünal, hayvan hakları, İstanbul Sözleşmesi ve yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili merak edilenler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

"HAYVAN HAKLARI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Hayvan hakları yasasına ilişkin olarak Ünal, “Hayvan Hakları kanun diye bilinen kanun, önceliklerimiz arasında. Ben de Grup başkanvekili olarak hayvanseverlere onlar ile ilgili çalışma devam ediyor.” şeklinde konuştu.

ÜNAL, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE DE DEĞİNDİ

İstanbul Sözleşmesi’nin yerine bir sözleşmeyle ilişkin soruya Ünal, “İstanbul Sözleşmesi temel alınarak 6284 sayılı kanun hazırlanmıştı. Sadece 6284 sayılı kanun değil, birleşmiş milletler SEDEV, Medeni kanun, Anayasamız bir çok genel çerçeve kadına karşı şiddet adına, çocuğu korumaya yönelik kanun yapmış. Hem ulusal hem uluslararası ölçekte anlaşmaları yapacak, uluslararası hukukta benzer anlaşmaları gerçekleştirecek.” diye konuştu.

Yeni Anayasa konusunda Ünal, öncelikle Cumhur İttifakı'nın çalışma yapacağını ifade etti.

"DARBE ANAYASASININ RUHUNDAN KURTULMAK HEP TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE OLDU"

Ünal, “Bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM nasıl yürütecek, sürece tarafların katılımı nasıl olacak belirlenecek. Geçmişte bütün siyasi partilerin katılımıyla Anayasa hazırlık komisyonu oluşturulmuştu. 1982 Anayasasının ardından 1983’ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçte Türkiye’nin gündeminde Anayasa oldu. Darbe Anayasasının ruhunda kurtulmak, yeni bir Anayasa hazırlık çalışması yapmak hep Türkiye’nin gündeminde oldu. Cumhuriyetin 100. yılına yeni bir Anayasa ile gidelim diyoruz. 19 yıl bizim Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazırlık.” dedi.