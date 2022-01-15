Mahir Ünal'a 'açım' diyen şahısla ilgili gerçekler çok başka çıktı

Mahir Ünal'a 'açım' diyen şahısla ilgili gerçekler çok başka çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Adıyaman ziyaretinde eleştiride bulunan vatandaşa yönelik sağduyulu tavrı, gerçeği ortaya çıkardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Önce Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Ünal, daha sonra da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Mahir Ünal'ın konuştuğu sırasında salonda bulunan bir vatandaş, yüksek sesle ülkede esas sorunun işsizlik olduğunu söyledi.

Yaşadığı sıkıntıları anlatmaya başlayan vatandaş, "Kendim de AK Parti'deyim. Sayın bakanım ülkede esas meselemiz işsizlik. Vallahi ben açım şu anda." dedi.

"SÖZLERİMİ BİTİREBİLİR MİYİM GÜZEL KARDEŞİM"

Ünal ise bu sırada araya girerek "Sözlerimi bitirebilir miyim güzel kardeşim. Konuşma yapıyoruz burada." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere sosyal medya hesabından, “Ülkemizde milyonların yaşadığı işsizliği ve yoksulluğu dile getiren, bu haykırışlarıyla milyonların sesi olan hemşerime kulak verin Sayın Mahir Ünal. Hakikati söyleyen bu ses, milletin sesidir” diye yazdı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Olayın gerçeği çok geçmeden anlaşıldı. Öyle ki toplantıda konuşan vatandaşın çiftliği olduğu, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu olduğu ortaya çıktı.

Bunun yanında Adıyaman Belediyesi'nden de maddi destek alan bir vatandaş olduğu belirlendi.

"TOPLANTI SONRASI KENDİSİNİ DİNLEDİM, BU BİLGİLERİ O VERDİ"

Toplantı sonrasında vatandaşla bir arayan gelen Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz."





AYNI HASSASİYETİ GÖSTEREMEYEN LÜTFÜ TÜRKKAN AKILLARA GELDİ

Öte yandan Mahir Ünal'ın sağduyulu tavrı, akıllara şehit abisine küfür eden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'ı getirdi.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda Mahir Ünal'ın vatandaşı dinlediği anlar, Lütfü Türkkan'a gönderme yaparak kıyaslandı.

Vatandaşla özel olarak ilgilenen Ünal ile Lütfü Türkkan arasındaki fark gözler önüne serildi.