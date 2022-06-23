Mahir Ünal'dan Cumhurbaşkanı'nın maaşı hakkındaki iddialara yanıt

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ile ilgili iddialara verdiği yanıtta, "Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok. Kendi ödeneğiyle ilgili herhangi bir isteği olmadı" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini iddia etmesi üzerine konuya ilişkin açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi.

İddiaları sert bir dille yalanlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir zam talebinin olmadığının altını çizdi.

Mahir Ünal, emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeneğine endeksli olduğunu, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeneğinin artırılması ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Ünal, muhalefetin konuyu bildikleri halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'kendisini düşünüyor, maaşını artırıyor' göstermek için söz konusu ifadeleri kullandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik her türlü çirkinliği ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi ödeneği ile ilgili bir artış talep etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın artış talep etmemesi şöyle bir sorun ortaya çıkardı:

Milletvekilleri, eski başbakanlar, Meclis başkanları eski cumhurbaşkanları bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğine endeksli. Dolayısıyla yaklaşık 3 bine yakın milletvekilinin emekli maaşında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da emekli maaşı dahil olmak üzere, emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmaması anlamına geliyordu.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durum arz edildikten sonra bu artışa rıza gösterdi. Yani konu kendisinin ödeneğinin artırılmasıyla ilgili değil.

"Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadı"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadı. Fakat Cumhurbaşkanımızın ödeneğine emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış doğal olarak milletvekilleri, eski Meclis başkanları, eski cumhurbaşkanları bunların emekli maaşlarına yansıtılmak durumunda kaldı.

Mahir Ünal'dan Cumhurbaşkanı'nın maaşı hakkındaki iddialara yanıt VİDEO

"Gelin emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın ödeneğine bağlı olmaktan çıkaralım"

Buradan Sayın Kılıçdaroğlu’nun, hem CHP'ye hem de İyiParti'ye bir çağrı yapıyorum. Buyurun milletvekili emekli maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğine bağlı olmaktan çıkaralım.

Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımızın maaşında bir artış varmış gibi kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Bu son derece art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İyi Partililer, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."