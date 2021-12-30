Mahir Ünal'dan Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Mahir Ünal, "Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız. Meslek kanunu ile öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak. Kanun 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi." dedi.

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