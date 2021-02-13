Mahir Ünal'dan 'saldırı' iddialarına yanıt: Yalanlarınızda boğulacaksınız

Mahir Ünal, bir çiftçi tarafından kendisine saldırıda bulunulduğu iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir çiftçinin kendisine yönelik saldırıda bulunulduğu iddialarına Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

"SADECE ÜZÜLÜYORUM"

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'çiftçi, Mahir Ünal’a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız."