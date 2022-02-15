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    Mahir Ünal'ın resim merakı

    Mahir Ünal'ın resim merakı

    Son 5 yıldır resim yapmaya başlayan Mahir Ünal, sosyal medya hesaplarından zaman zaman görüntülerini paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:10
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    Türkiye'de siyasetin en aktif isimlerinden biri olan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sık sık siyasi tartışmalarla gündeme geliyor.

    Mahir Ünal'ın Instagram paylaşımlarını takip edenler, AK Partili Ünal'ın bilinmeyen bir hobisinin olduğunu öğrendi.

    Resim çizerken görüntülerini paylaşan Mahir Ünal, #sanatnefesalmaktır notunu düştü.

    5 YILDIR RESİM YAPIYOR

    Bir atolyede resim çizen Mahir Ünal, 5 yıldır vakit bulduğunda resim yaparak stres atıyor.

    Mahir Ünal, sanat dünyasında kendisini kimlerin etkilediği sorulunca dünyaca ünlü resslamları işaret ediyor.

    Mahir Ünal'ın resim merakı ViDEO

    VAN GOGH VE GAUNGUİN..

    AK Partili Ünal, “Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir." ifadelerini kullanıyor.

    Mahir Ünal ın resim merakı #1

    Mahir Ünal ın resim merakı #2

    Mahir Ünal ın resim merakı #3


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