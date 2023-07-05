Mahkeme, müzisyen Onur Şener'in katillerine ceza yağdırdı Müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ‘kasten öldürme’ suçundan takdiri indirim ile 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İHA

Ankara'da 2 Ekim 2022'de meydana gelen müzisyen Onur Şener cinayeti tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı.

Tepki üstüne tepki yağan korkunç olayda, İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

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Müzik programı saat 01.00'de biten Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti.

Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.

Canavarca hisle öldürmekle suçlandılar

Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, diğer iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erber ve Gözde Gündüz "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı.

Sanıkların, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları talep edildi.

2 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi

Yaşananların ardından bugün müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili görülen duruşmada karar çıktı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 25'er yıl hapis cezası verdi. İki sanığın öldürme kastı ile hareket ettikleri belirtildi.

Davanın diğer tutuklu sanığı Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erber'in ise beraatine karar verildi.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korkunç cinayetin işlendiği dönem konuyla ilgili konuşmuştu.

Erdoğan, "Faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Şener'in ailesiyle telefonda görüşmüş ve başsağlığı dileklerini eleştirdi.