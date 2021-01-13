Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracı kararını iptal etti

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden ihraç kararının iptaline hükmetti. Özdağ, kararın ardından değerlendirmede bulundu.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, avukatı aracılığıyla İyi Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Özdağ'ın, İyi Parti tarafından partiden ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması bugün görüldü.

DİSİPLİN KURULU KARARI İPTAL EDİLDİ

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Ümit Özdağ, mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından konuştu ViDEO

"MUĞLA İL BAŞKANI'NI ZİYARET EDECEĞİM"

Özdağ, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, "3 ay kadar veya 2 ay kadar bağımsız İstanbul milletvekiliydim. Ama bugünden itibaren mahkemenin kararıyla birlikte tekrar bu statüm başladı." dedi.

Bundan sonraki süreci değerlendiren Özdağ, "Yapacağım ilk şey yarın bir basın toplantısıyla durumu değerlendirmek olacak ve ondan sonra Muğla'ya yola çıkacağım. Çünkü Muğla İyi Parti İl Başkanı bu süreçte sağlam duran, doğru duran il başkanı. Daha önce kendisine iletmiştim ama yüz yüze de ifade etmek istiyorum. Bu yüzden sayın il başkanımızı ziyaret edeceğim." diye konuştu.

İTİRAZ YOLU KAPALI

Ümit Özdağ, mahkeme kararının nihai olduğunu belirterek, "Buna bir itiraz yolu yok. Ben kaybetseydim benim de itiraz yolum yoktu. Şimdi genel merkezin de itiraz yolu yok." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ İÇİN ALINAN İHRAÇ KARARI

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Ümit Özdağ, İyi Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakınlaşması nedeniyle de rahatsızlık duyduğunu defalarca dile getirmişti.

Disiplin Kurulu'nun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.