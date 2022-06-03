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    Mahkeme, Yıldız Tilbe hakkındaki kararını verdi

    Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleri hakkında sosyal medyadan yaptığı yorum nedeniyle başlatılan soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 13:17
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    Mahkeme, Yıldız Tilbe hakkındaki kararını verdi

    Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü sanatçıyla ilgili savcılığa şikayette bulunuldu

    Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

    Mahkeme, Yıldız Tilbe hakkındaki kararını verdi #1

    'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildi

    Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı yorumu nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' suçundan başlatılan soruşturmasında karar verildi.

    Savcılık suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

    Mahkeme, Yıldız Tilbe hakkındaki kararını verdi #2


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