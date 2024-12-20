Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni gelişme: 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı

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Para için bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin soruşturma sürüyor.

Yenidoğan Çetesinin ilişkili olduğu hastane ve şirketlerden bazılarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

13 HASTANE VE 3 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

Buna göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yenidoğan skandalının yaşandığı 13 hastane ve 3 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.

TMSF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

LİSTEYE EKLENDİ

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında açılan davada 47 sanık yargılanıyor.

Bu sanıklardan 29’u tutuklu bulunuyor.