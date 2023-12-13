Mahkemeye başvurmuştu! Ogün Samast'ın istediği isim belli oldu Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast’ın adını değiştirmek için mahkemeye verdiği dilekçedeki detaylar ortaya çıktı. Samast'ın adını “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirmek istediği öğrenildi.

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Hrant Dink'in katili Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Trabzon'dan SEGBİS'le duruşmaya katıldı

Tahliyesi sonrası memleketi Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta, İstanbul'daki davada ifade vermek için Akçaabat Adliyesi'ne geldi.

Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti.

Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı.

Duruşma ertelendi

Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti.

Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.

"Adım Ali Eren Karadeniz olsun"

Samast dün, Akçaabat Adliyesi’ne yaptığı yeni bir başvuruyla daha gündeme geldi. Samast ilgili hukuk mahkemesine bir dilekçe verdi ve Türk Medeni Kanunu’nun kendisine verdiği hakkı kullanarak adını, soyadını değiştirmek istediğini söyledi.

Dilekçedeki detaylara göre; Samast, adının “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirilmesini talep etti.

"Unutulmak istiyorum"

Samast'ın gerekçesinde ise, “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum.” dediği öğrenildi.

İsim değişikliği için gerekçe şart

İsim değiştirme davaları Türk Medeni Kanunu’na göre açılıyor. Mahkemeler, bu dava için önce “haklı sebep” varlığını şart koşuyor.

Kanunda bu haklı sebepler açık bir şekilde zikredilmiyor. Ancak yerleşik Yargıtay içtihatlarını da dikkate alan mahkemeler için kişinin adının komik veya telaffuzu zor olmasının yanı sıra “ismin geçmişte yaşanmış üzücü ya da kötü bir olayla hatırlanması” da haklı bir gerekçe olarak kabul edilebiliyor.

Ayrıca “ismin tanınan bir suçluya ait olması” da mahkemelerin isim değiştirme sebebi olarak kabul ettiği gerekçelerden.