Mahkumlara af çıkacak mı? 120 bin mahkum için af düzenlemesi yapılacak mı?

Mahkumlara af çıkacak mı? 120 bin mahkum için af düzenlemesi yapılacak mı?

Alınan yeni karar ile açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine dek uzatılmıştı. Peki mahkumlara af çıkacak mı? 120 bin mahkum için af düzenlemesi yapılacak mı?

Geçtiğimiz dönemlerde pandemi sebebiyle yaklaşık 120 bin mahkum açık cezaevlerinden izne gönderilmişti. Söz konusu düzenleme aslında esas itibarıyla genel affı ifade etmemekte. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Konu ile ilgili gündemde olan infaz iyileştirmesi eğer hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Bu sayede izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan faydalanacaklar.

Mahkumlara af çıkacak mı?

Son olarak Kabine Toplantısı'nda alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine dek uzatılmıştı. Üç seneden fazla bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir kereye mahsus olarak infaz iyileştirmesi yapılmasını gündeme aldı.

Buna göre şu anda izinde olan 120 bin mahkumu yeniden cezaevine almak sorun olacak. Açık cezaevinden izne gitmiş olan mahkumların büyük bir bölümü tekrardan işini ve düzenini kurmuştu. Açık cezaevine tekrardan dönenlerin ceza çekmesi kendi isteği dışında izne gönderilen kişilerin kurulu düzenini bozmuş olacak.

Ayrıca izne gitmeyi de kendisi talep etmediği ve zorunluluk sebebiyle gittikleri için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların “firar” etme ihtimali de olacak. Bu sebeple “infaz iyileştirilmesi” ihtimali dillendirilmeye başlandı. Yani düşünülen karara göre izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde tekrardan suç işlememiş olması koşuluyla affedilmesi sağlanabilecek.