Mahkumlara koronavirüs müjdesi: İzinler 6 ay daha uzatılıyor

90 bin hükümlünün merakla beklediği cezaevlerindeki Kovid izni uygulaması için nihai karar verildi. Süre 6 ay daha uzatılıyor.

Açık cezaevlerinde bulunan 90 bin mahkum koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilmişti.

30 Kasım'da sona erecek mahkum izinleri, daha önce tam 9 kez uzatılmıştı.

MAHKUMLARI VE AİLELERİNİ SEVİNDİRECEK HABER

Vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından 30 Kasım'da bitecek izinlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

90 bin mahkuma yönelik koronavirüs izni, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 5'inci Yargı Paketi'nde gündeme geldi.

5. YARGI PAKETİ'NE EKLENECEK

İzin uygulamasının 6 daha uzatılmasına ilişkin hüküm, bir önerge ile Meclis Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri devam edecek olan 5. Yargı Paketi'ne eklenecek.

6 AY DAHA DIŞARIDA KALACAKLAR

Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesiyle 90 bin dolayında hükümlü 6 ay daha dışarda kalacak.

Öte yandan Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde halen 295 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Bunların; yaklaşık 3'te biri yani 90 bin dolayı 15 Nisan 2020'den beri koronavirüs izninden yararlandırılarak, cezalarını evlerinde çekiyor.