Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturumla toplandı.
Türkiye'nin davetiyle dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda hitap etti.
Abbas'ın konuşmasından önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşması yaptı.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Daha sonra Mahmud Abbas Meclis kürsüsünde konuşmak için içeriye girdi.
Konuşma yapmak için Meclis Genel Kurulu'nun karşısına çıkan Abbas, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
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