Mahmud Abbas, TBMM'de ayakta alkışlandı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de düzenlenen özel oturuma katıldı. Abbas Meclis kürsüsüne gelirken milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

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Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturumla toplandı.

Türkiye'nin davetiyle dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda hitap etti.

Abbas'ın konuşmasından önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşması yaptı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Daha sonra Mahmud Abbas Meclis kürsüsünde konuşmak için içeriye girdi.

Konuşma yapmak için Meclis Genel Kurulu'nun karşısına çıkan Abbas, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.