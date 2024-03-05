Mahmud Abbas: Türkiye'ye müteşekkiriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkir olduklarını, İsrail'in tehcir politikasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de sürdürdüğü soykırım devam ederken, Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskılar artırıldı.

Bu gelişmeler olurken, Gazze için ateşkes ve barış görüşmelerinin de olumlu sonuçlanması için Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sürüyor.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten selamlarını ve teşekkürlerini ileten Abbas, "(Türkiye'nin) Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas'ın açıklamaları şöyle:

"Filistin halkının tehcir edilmesini kabul etmiyoruz"

Çok zor şartlarda halkımıza ve davamız açısından çok zor bir dönemde tekrar bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son gelişmeye dair detaylı bilgileri ilettim. İsrail'in halkımıza yönelik sürdürmüş olduğu soykırım ve katliama, Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs'te işlemiş olduğu suçlara ne yapılabilir konusunu ele aldık.



İsrail, insani yardımların Gazze'ye girmesine engel oluyor. İsrail işgal devleti her türlü vahşeti orada yürütmektedir. Batı Şeria, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara karşı pervasızca saldırılarını devam ettirmektir. İsrail'in bu tutumundan dolayı ve Mescid-i Aksa'ya saldırıda bulunmaları görünen bir hal hale gelmiştir. Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyor.



Arzuladığımız şey Filistin'in BM'de daimi üyeliğe sahip olması, Güvenlik Konseyi'nin kararıyla böyle bir durumun ortaya çıkması arzuladığımız bir şeydir ve özellikle Batı ülkeleri Filistin'i tanımalıdırlar. Bu çabalar bağlamında Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz. Filistin halkının Gazze'den, Batı Şeria'dan bir şekilde tehcir edilmesini kabul etmiyoruz. İsrail bunu yapmak istiyor. Oraları tamamıyla yakıp yıkmak suretiyle bu projesini hayata geçirmek istiyor.

"Filistin'in devlet olma hakkı var"

Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal devletinin planlarının kabulü mümkün değildir. Gazze'nin ve Kudüs'ün Filistin devletinden ve Batı Şeria'dan bölünmesi mümkün değildir. Barış ve güvenlik sadece İsrail işgalinin son bulmasıyla mümkündür. Filistin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet olma hakkı vardır.

"Filistinlileri bir araya getireceğiz"

Bizler Filistin toplumunun bileşenlerini ve tüm kesimlerini bir araya getirmek için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Siyasi program bağlamında uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmek Filistinlileri bir araya getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı sizlere ve kardeş Türkiye halkına selamlarımı ve teşekkürlerimi belirtmek istiyorum.

"Türkiye'nin Filistin'e yardımlarına minnettarız"