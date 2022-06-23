Petrol
109.67
-0.35%
Euro
18.2874
0.05%
Dolar
17.3685
0.09%
Altın
1.02
0.42%
Borsa
2551
0.29%
Bitcoin
363.826
1.69%
BTXN Coin
7.81
-3.93%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

    Mahmut Efendi'nin cenaze programı belli oldu.Peki Mahmud Efendi ne zaman ve nereye defnedilecek?
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

    Tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Mahmut Efendi'nin sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.Mahmut Efendi'nin cenaze programı büyük merak konusu olurken açıklama yapan yakınları cenaze detaylarını paylaştı.

    CENAZE NEREYE DEFNEDİLECEK

    İsmailağa Cemaati lideri Mahmut efendinin cenazesi nereye defnedilecek sorusu cevap buldu. Sevenleri bu sorunun cevabını merak ederken yapılan açıklamada Mahmut Efendi'nin defnedileceği yer belli oldu.

    Mahmut Efendi şeyhi olan Ali Haydar Efendi'nin yanına yani Eyüpsultan Sakızağacı mezarlığına defnedilecek.

    Cenaze 24 Haziran cuma günü cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

    Mahmut Efendi nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe açıklaması
    Futbol

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe açıklaması

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Bartın'da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon
    3. Sayfa

    Bartın'da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

    Görüş Bildir