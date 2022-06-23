- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu
Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu
Mahmut Efendi'nin cenaze programı belli oldu.Peki Mahmud Efendi ne zaman ve nereye defnedilecek?
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 16:38
- Güncelleme : 23.06.2022 - 16:42
Tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Mahmut Efendi'nin sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı.Mahmut Efendi'nin cenaze programı büyük merak konusu olurken açıklama yapan yakınları cenaze detaylarını paylaştı.
CENAZE NEREYE DEFNEDİLECEK
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut efendinin cenazesi nereye defnedilecek sorusu cevap buldu. Sevenleri bu sorunun cevabını merak ederken yapılan açıklamada Mahmut Efendi'nin defnedileceği yer belli oldu.
Mahmut Efendi şeyhi olan Ali Haydar Efendi'nin yanına yani Eyüpsultan Sakızağacı mezarlığına defnedilecek.
Cenaze 24 Haziran cuma günü cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.