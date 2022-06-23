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Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

Mahmut Efendi'nin cenaze programı belli oldu.Peki Mahmud Efendi ne zaman ve nereye defnedilecek?