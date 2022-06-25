Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
364.791
0.44%
BTXN Coin
7.75
-0.64%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Hasan Hoca Efendi: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir?

    93 yaşında yaşama veda eden İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Efendi'nin (Mahmut Ustaosmanoğlu) yerine gelecek isim Hasan Kılıç oldu. Peki Hasan Kılıç kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hasan Hoca Efendi: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir?

    İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    93 yaşında son nefesini veren Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

    İsmailağa Cemaati mensupları yaşadıkları hüznün yanı sıra Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek merak ediyordu.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati'nin yeni liderini açıkladı.

    Hasan Hoca Efendi: İsmailağa Cemaati nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? #1

    İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri kim oldu?

    Ahmet Ustaosmanoğlu'nun cenazede yaptığı açıklama cemaatin liderdiğini üstlenecek olan ismi Hasan Kılıç olarak duyurdu

    Ustaosmanoğlu, "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

    Hasan Hoca Efendi: İsmailağa Cemaati nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? #2

    Hasan Kılıç kimdir?

    1930'da Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Hasan Kılıç, çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirdi.

    Hayatının bir döneminde Bursa'da bulunan Hasan Kılıç, küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

    Nur Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirmektedir.



    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'da infilak etmeyen bomba çıkarıldı
    Dünya

    Ukrayna'da infilak etmeyen bomba çıkarıldı

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!
    Btcrobo

    Yeni yöntemde kazanmak için günlük 10 dk yeterli!

    Kavun çekirdeği faydalı mı, kavun çekirdeği yenir mi?
    Sağlık

    Kavun çekirdeği faydalı mı, kavun çekirdeği yenir mi?

    Görüş Bildir