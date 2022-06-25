Hasan Hoca Efendi: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir?

93 yaşında yaşama veda eden İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Efendi'nin (Mahmut Ustaosmanoğlu) yerine gelecek isim Hasan Kılıç oldu. Peki Hasan Kılıç kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

93 yaşında son nefesini veren Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

İsmailağa Cemaati mensupları yaşadıkları hüznün yanı sıra Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek merak ediyordu.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati'nin yeni liderini açıkladı.

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri kim oldu?

Ahmet Ustaosmanoğlu'nun cenazede yaptığı açıklama cemaatin liderdiğini üstlenecek olan ismi Hasan Kılıç olarak duyurdu

Ustaosmanoğlu, "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.





Hasan Kılıç kimdir?

1930'da Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Hasan Kılıç, çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirdi.

Hayatının bir döneminde Bursa'da bulunan Hasan Kılıç, küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

Nur Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirmektedir.



