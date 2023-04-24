Mahmut Özer açıkladı! 10 ilde telafi programı yapılacak Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilen 10 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağını açıkladı.

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Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarılıyor.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşam yeniden başladı.

Öte yandan deprem bölgelerinde kalıcı konutlarında temelleri atılmaya başlanıldı.

Depremlerin ardından eğitim ve öğretimde yeniden başladı.

1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.

"1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı"

Milli Eğitim Bakanı Özer konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Deprem bölgesi 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız.

16 Haziran'da sona erecek

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.

Ayrıca deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklardan 34 bin 985'i okullarına geri döndü.

10 ilde YKS eğitimi

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca deprem bölgesindeki 10 ilde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik açılan 3 bin 450 noktadaki destekleme yetiştirme kurslarından yaklaşık 145 bin öğrenci yararlanıyor.