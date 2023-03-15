Mahmut Özer açıkladı! Afet bölgesinde eğitim noktaları 1783 yükseldi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada afet bölgesinde kurulan eğitim noktaları sayısının 1783’e ulaştığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce kişi ise yaralandı.

Çadır ve konteyner kentlerle vatandaşlar için kurulan yeni yaşam alanlarında mücadeleler devam ediyor.

Vatandaşların her türlü ihtiyaçları geçici yaşam alanlarında yerine getiriliyor.

Afetten etkilenen bölgelerde ise eğitim de devam ediyor.

Çadırlar kuruldu

Depremler nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen arada öğrencilerin derslerinden geri kalmaması amacıyla "Mehmetçik Okulu" çadırları kuruldu.

Çocuklara etkinlik düzenleniyor

Öte yandan küçük yaşta çocuklar için de "Mehmetçik Anaokulu" çadırında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Eğitim noktalarının sayısı arttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde kurulan eğitim noktaları sayısının 1783’e ulaştığını duyurdu.

"Eğitim noktalarımızın sayısı, 1783'e ulaştı"

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: