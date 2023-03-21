Mahmut Özer açıkladı! Deprem bölgelerinde eğitim öğretim başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bakalığın ilçe müdürleri ile bir araya geldi.

Bakan Özer, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da toplantı sonrasında AFAD bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, 4 ilde kademeli olarak eğitime başlanacağını duyurdu.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık.



Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü'nde, Hatay'da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor.



27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi sadece sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz.