Mahmut Özer açıkladı! Eğitim öğretim 16 Haziran'da sona erecek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerin ardından eğitim öğretimin uzatılmayacağını açıklayarak 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50 gün geçti.

Yaşanan depremlerin ardından kentlerde yaralar sarılmaya başlanıldı.

Asrın felaketinden etkilenen kentlerde yaşam mücadelesi başladı.

Bu kapsamda kalıcı konutların temelleri atıldı.

Deprem bölgelerinde eğitime ara verildi

Devletin tüm kurumlarıyla ortak bir çalışma yürütülerek, depremden en çok etkilenen çocuklar için harekete geçildi.

Bölgelerde, çadırlar okullara çevrildi ve çocuklara eğitim verilmeye başlandı.

Deprem bölgesinde 83 okul yıkıldı

Depremin vurduğu kentlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı.

Yapılan onarımların ardından kentlerde kademeli olarak okullar açılmaya başlandı.

Bunun ardından gözler eğitim öğretimin uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi.

"Eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretimin uzatılmayacağını açıklayarak şöyle dedi:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız."