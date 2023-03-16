Mahmut Özer açıkladı! MEB'e sözleşmeli personel alımı yapılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Türkiye'de felaketlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan depremler ve sel felaketinin ardından şehirleri yeniden kalkındırmak amacıyla çalışamalar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabında güzel biri bildirdi.

Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacak.

"Öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz"

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun.

Farklı iş sahasından personeller alınacak

Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.

Takvim ilerleyen günlerde belli olacak

Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru koşulları ilerleyen günlerde ilan edilecek.