Mahmut Özer açıkladı! Okullar 16 Haziran'da kapanacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanma süresinin uzatılmayacağını duyurarak "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" açıklamasını yaptı.

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Türkiye bu seneyi afetlerle mücadele ederek geçirdi.

Yaşanan deprem, sel ve heyelan felaketlerinin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce vatandaş ise kaldığı ilden taşınmak zorunda kaldı.

Afet bölgelerinde vatandaşlar için kalıcı konutların yapımı kadar sağlık ve eğitim konularının da üzerinde duruldu.

Felaketlerin ardından çadır ve konteyner kentlerde eğitim yapıldı.

Eğitim afet bölgelerinde de devam etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitime verilen aradan sonra okullar, il bazlı alınan tedbirlerin ardından teker teker açıldı.

Deprem bölgesini terk ederek başka bir ile geçmek isteyen öğrencilerin kayıtlarında kolaylık sağlanırken ayrıca öğretmenevlerinde kalabileceği ifade edildi.

Milyonlarca öğrencinin gözü ise okulların uzatılıp uzatılmayacağında oldu.

"16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya açıklık getirdi.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak.



Her şeyimizi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız.



Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

"11 Eylül 2023 Pazartesi günü tatil sona erecek"

Bir diğer yandan sözlerine devam eden Özer şöyle dedi: