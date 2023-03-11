Mahmut Özer açıkladı! Deprem bölgelerinden tayin süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 47 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Enkaza dönen şehirlerde evlerini kaybeden ve girmekten korkan vatandaşlar çevre illere yerleşti.

Hayalet şehirlerde geriye yarım kalan hikayeler kaldı.

Yaşanan depremlerde birçok okul ise büyük hasar gördü.

Şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için devlet millet el ele devam ediyor.

Öte yandan kullanılmayan okullarda görev yapan öğretmenler tayinlerini farklı kentlere istedi.

Bu kapsamda 11 ilden 1080 öğretmenin tayini farklı kentlere gerçekletirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık. Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart’a kadar ek süre veriyoruz.