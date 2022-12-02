Ümraniye'de okul açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, derslik sayısının 857 bine ulaştığını, 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin sistemde bulunduğunu açıkladı.

Ümraniye'de Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul bağışçısı Can Gür, milletvekilleri, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bugün çok rahat bir şekilde kadına şiddetten, beyin göçünden konuşuyorlar"

Açılışta konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde devasa eğitim seferberliği yapıldı. Bizim gibi doğal kaynaklarla ilgili sıkıntılar yaşayan ülkelerin, fırsat penceresi olan insan kaynağını rekabet edebilir bir şekilde iş gücü piyasasına geçirmedeki en önemli enstrümanı eğitimdir. Onun için eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları çok kritik. 2000'li yıllara geldiğimizde karnemiz gerçekten çok kötüydü; 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11, yüzde 89'u okul öncesi eğitime erişemiyor, liselerdeki okullaşma oran yüzde 44, yüzde 56'sı erişemiyor, yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'tü. Eğitime erişimle ilgili derslik, okul yapılmıyor, sadece bununla da kalınmayıp başörtüsü yasakları, katsayı zulmü de uygulanıyor. Bugün çok rahat bir şekilde, kadına şiddetten, beyin göçünden konuşuyorlar. Bugün konuşanlardan hiçbiri o gün ne kadına şiddetten konuşuyordu, başörtülü kadınların yükseköğretim kurumları önündeki dramları yaşanırken yurt dışına okumaya gittikleri zaman beyin göçüyle ilgili hiç kimse konuşmuyordu." dedi.

Mahmut Özer: Derslik sayısı 857 bine ulaştı VİDEO

"Derslik sayısı 857 bine ulaştı"

Milli Eğitim Bakanı Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 300 binliklerdeki derslik sayısı 857 bine ulaştı. 1 milyona yakın dersliği olan eğitim sistemimiz var. 19 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz var. Eğitim sistemimizin toplamı 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla. Demin verdiğim rakamları şimdiki rakamlarla karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz; 5 yaştaki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11'ken bugün yüzde 98. İlkokullardaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Ortaokullardaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Lisedeki okullaşma oranı ise yüzde 95. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. Bu sadece bina yapmayla değil çok sayıda sosyal politika uygulanarak gerçekleşti."





"Eğitimde aşamayacağımız hiçbir nokta yok"

Bakan Özer, "Milletin, garip gurebanın derdiyle derman olmak, onlarla hemhal olmak için çırpınıyormuş gibi görüntü verenler, arkalarını kazıdığınız zaman başörtüsü yasakçısı çıkıyor, katsayı uygulamasını 10 yılın üzerinde bu ülkede uygulayanlar çıkıyor. Onun için kimse gölge etmesin, biz ihsan istemiyoruz, bizim bütçemiz bize yeter. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda bulunsun, onun liderliğinde eğitimde aşamayacağımız hiçbir nokta yok." dedi.

"Yavrularımızın okulunu açmak için bir araya geldik"

Açılışa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Bugün sevinçliyiz, mutluyuz çünkü İstanbul'da yavrularımızın ilkokulunu ve ortaokulunu açmak için bir araya geldik. İnancımızın bize öğrettiği 'Ne verirsen elinle o gider seninle' duruşunun en güzel örneğini burada yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Ümraniye vizyoner yatırımların başında gelen ilçelerden bir tanesi"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da "Ümraniye, vizyoner yatırımların başında gelen ilçemizden bir tanesi. Ümraniye ben doğduğumda 60 haneydi şimdi 750 bine yaklaşan nüfusu var. 120 bine yakın ilköğretim ve lise talebemiz var. 101 okulumuz var, bu okullarımızla 103 okula erişeceğiz. 2 tane daha bitmek üzere olan okulumuz, 2 tane de ihalesi olacak okulumuz, 4 tane de yeni temelle yapacağımız okulumuz var. Bizim dönemimizde 10 tane okulumuzu hayır sahiplerimize yaptırmış olacağız. Hem Can Gür'e hem de Ziraat Katılım Bankası'nın yönetim kurulu ve genel müdürüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.