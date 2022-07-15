Mahmut Özer'de 15 Temmuz mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Mahmut Özer paylaşımında; demokrasiye, milli değerlere ve eğitimin önemine dikkati çekti.

"Kahramanlarımızı, bu aziz millet asla unutmayacaktır"

Bakan Özer, "Milli mukadderatın zaferle tecelli ettiği o kutlu günde vatan evlatları, sinsice planlanan darbe girişimini bertaraf ederek FETÖ'nün kirli oyunlarını sonuçsuz bırakmıştır.

15 Temmuz 2016'da milletimize ve demokrasimizin teminatı olan Gazi Meclis'imize kasteden hain odaklara, canını hiçe sayarak destansı bir mücadeleyle karşılık veren kahramanlarımızı, bu aziz millet asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.





İHA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesajında şu sözlere yer verdi;

"Demokrasi kavramının gelecek kuşaklara doğru anlatılması için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz"

"Uğruna şehadete erilen dava, millet davası; milli iradenin üstünde hiçbir gücü kabullenmeme ülküsüdür. Bu nedenle nesilden nesile anlatılacak olan bu mukaddes gün, gelecek kuşaklara şiar olacaktır.

Eğitimin temel amaçlarından biri de bireyin yaradılışında var olan kabiliyetlerin geliştirilmesidir. Bu bilinçle milli değerlerin kazanılmasında eğitimi işlevsel hale getirmek, temel hedefimizdir.

15 Temmuz 2016 yılında yaşananlar, bizlere eğitimin her konuda olduğu gibi demokrasiye olan inancın bireyler tarafından özümsenmesinde de önemli bir işlevi olduğunu ortaya koymuştur.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'demokrasi' kavramının gelecek kuşaklara doğru anlatılması, çocuklarımızın her anlamda demokrasi kültürünü içtenlikle benimsemesi ve milli iradenin gücüne canı gönülden inanması için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletimizin her daim birlik ve beraberlik içinde olmasını temenni ediyorum. Demokrasiye duyduğu güven ve hassasiyet ile dünyada eşine az rastlanır bir azimle ülkesine sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz demokrasi şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."