Öğretmenler Mahmut Özer'in Milli Eğitim Müdürü'ne görevini doğru yap uyarısına tepkili

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Şanlıurfa'da Milli Eğitim Müdürü'ne öğrencilerin yanında tepki göstermesi gündeme oturdu. Bazı öğretmenler, tepkilerini Ensonhaber'e gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'ya giderek bazı okulları ziyaret etti.

Bakan Özer, okullarda gördüğü eksikler nedeniyle Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a tepki gösterdi.

"SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, "Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz? Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl." şeklindeki sözleri, bazı öğretmenlerin tepkisini çekti.

ÖĞRETMENLER NEDEN RAHATSIZ

Öğretmenler, öğrencilerin yanında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu sözleri kullanmasının doğru olmadığını savunuyor.

ÖĞRENCİLERİN HİÇBİR EKSİĞİ KALMAYACAK

Ancak bu görüntülerin ardından Şanlıurfa'daki okullarda, eksikliklerin tamamlanması için hızlı bir çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin tüm eksikliklerin giderilmesi için tespit çalışmaları yapılıyor.

Bazı muhalif öğretmenler ise konuyu gündeme taşıdığı için Ensonhaber'e şikayet telefonları açmaya başladı.

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