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    Mahmut Özer'in müdürlere attığı fırça bazı öğretmenleri rahatsız etti

    Mahmut Özer'in müdürlere attığı fırça bazı öğretmenleri rahatsız etti

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne çıkışması bazı öğretmenlerin tepkisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 20:26
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 20:32
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün Şanlıurfa'da okulları ziyaret etti.

    Özer'e ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da eşlik etti.

    Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Özer, okul bahçesinin bakımsızlığı karşısında sinirlendi.

    İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE OKUL MÜDÜRÜNÜ FIRÇALADI

    Özer, önce okul müdürü sonrasında ise Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'u fırçaladı.

    Yaşanan bu anlar öğrencilerin karşısında gerçekleşirken, olaya ilişkin öğretmenler tepki gösterdi.

    Mahmut Özer'den Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Kurt'a fırça

    ÖĞRETMENLERDEN BAKAN ÖZER'E TEPKİ: BÖYLE AZARLANIR MI?

    Tepki gösteren öğretmenler, 'Öğrencilerin içinde böyle azarlanır mı?' derken, Bakan Özer'in çocuklara kötü örnek olduğunu öne sürdü.

    Diğer taraftan ise Bakan Özer'in tepkisinde haklı olduğunu düşünenler de oldu.

    Verilen tepkinin yaşanabilecek diğer sorumsuzlukların önüne geçebileceği görüşü aktarıldı.

    Mahmut Özer in müdürlere attığı fırça bazı öğretmenleri rahatsız etti #1

    Mahmut Özer'den Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Kurt'a fırça

    Mahmut Özer in müdürlere attığı fırça bazı öğretmenleri rahatsız etti #2


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