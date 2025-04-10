Mahmut Tanal, atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu

İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu..
Sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza atan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu.
DURUMU FARK EDER ETMEZ TWEETİ SİLDİ
ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.
Tanal, soruyu X hesabından paylaştığını fark eder etmez attığı tweeti sildi.
Fakat, Tanal'ı takip eden bir kullanıcı, tweetin ekran görüntüsünü aldı.
"SERT BİR ŞEKİLDE MESAJ YAZ"
Tanal, sorusunda şunları kaydetti:
Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış