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Mahmut Tanal, atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu

Mahmut Tanal, atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sorduğunu sanan Tanal, "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz." ifadelerini X hesabı üzerinden paylaştı.