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Haber Merkezi

İstanbul'da hareketli günler yaşanıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de gözaltına alınarak tutuklandı.

Görevinden uzaklaştırılan Özer'in yerine kayyum atanınca CHP ayağa kalktı.

Sokak çağrıları yapan CHP'de vekiller, belediye başkanları ve partililer Esenyurt'a gitmeye başladı.

Onlardan biri de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu.

POLİS BARİKATINI YIKMAYA ÇALIŞTI

Polis tarafından güvenlik önlemi alınan Esenyurt Meydanı'na girmek isteyen Tanal, kameralar önünde algı operasyonuna girişti.

Kontrol noktaları oluşturan polis ekiplerinin geçiş noktaları arasında kurduğu barikatten geçmeye çalışan Tanal, polisle münakaşaya girişti.

"KIRACAĞIM"

Barikatı sarsan, polisi iten Tanal başarılı olamayınca kontrol noktasına doğru ilerledi.

Tanal'ın "Yoksa kıracağım onu da söyleyeyim, iteceğim o zaman" dediği anlar Halk TV de canlı yayınına yansıdı.