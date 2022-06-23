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    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek

    İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek. Yarınki defin öncesi cemaat üyeleri de mezarlığa giderek, son hazırlıkları yaptı.
    • 23.06.2022 - 17:08
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    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek

    Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

    Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evinde bugün taziyeler kabul edildi.

    İsmailağa Cemaati lideri için yarın Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından cenaze namazı kılınacak.

    Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek

    Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek.

    DHA'nın haberine göre yarınki defin öncesi cemaat üyeleri mezarlığa gelerek, son hazırlıkları yaptı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek #1

    16 yaşında icazet aldı

    Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı.

    16 yaşında icazet alan Mahmut Efendi, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

    1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek #2

    Ali Haydar Efendi ile tanışması

    Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.

    Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapma daveti aldı.

    1954'te İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek #3

    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek #4

    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek #5

    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek #6

    Mahmut Ustaosmanoğlu, şeyhinin yanına defnedilecek #7


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