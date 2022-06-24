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    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu

    Son yolculuğuna uğurlanan İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde, Fatih Camii ve çevresinde boş yer kalmadı. Cenazeye, 3 milyon kişi katıldı.
    • 24.06.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 15:23
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    Ömrünü İslam’a adayan alim, İsmailağa Cemaati’nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu.

    Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu’nun vefat haberini duyurmasıyla, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sevenleri yasa boğuldu.

    Siyasi isimler de dahil olmak üzere, birçok çevreden taziye mesajları art arda yayınlandı.

    Sevenleri ise Ustaosmanoğlu’nun Beykoz’daki evini boş bırakmadı.

    3 milyon kişi cenazeye katıldı

    Ustaosmanoğlu’nun son yolculuğu için milyonlar Fatih Camii’ne akın etti.

    Geceden bu yana gelen sevenleri cami çevresini doldurdu, bölgede adeta tarihi bir kalabalık yaşandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, birçok siyasi ismin de katılım sağladığı cenaze törenine, 3 milyon kişinin katıldığı öğrenildi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu VİDEO

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #1

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #2

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #3

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #4

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #5

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #6

     

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #7

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #8

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #9

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #10

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #11

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #12

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #13

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #14

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #15

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #16

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun cenazesindeki kalabalık, Fatih Camii ve çevresini doldurdu #17


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