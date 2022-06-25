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    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti

    Son yolculuğuna uğurlanan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti. Örtünün, Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.
    • 25.06.2022 - 09:53
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    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti

    Ömrünü İslam’a adayan, İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Kur’an-ı Kerim talebesi yetiştirmeye bir ömür adayan Ustasosmanoğlu’nun cenaze töreni, tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

    Cenazede adım atacak yer kalmadı

    Fatih Camii ve çevresinde, ara sokaklar da dahil olmak üzere adım atacak yer kalmadı.

    Ustaosmanoğlu’nu son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri, gece vakitlerinden itibaren gelerek cenaze namazını beklemeye başladı.

    Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi isim de katılım gösterdi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti #1

    Tabuttaki siyah örtü

    Öte yandan, Ustaosmanoğlu’nun tabutunun üzerindeki siyah örtü, oldukça dikkat çekti. Siyah örtünün, Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti VİDEO

    Her yıl yenilenen Kabe örtüsünün parçaları, İslam ülkelerine gönderilir. İçi dışı gül suyu ile temizlenen Kabe’ye, yeni örtüsü serilir.

    Mahmut Ustaosmanoğlu nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti #2


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