Son yolculuğuna uğurlanan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti. Örtünün, Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

Ömrünü İslam’a adayan, İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kur’an-ı Kerim talebesi yetiştirmeye bir ömür adayan Ustasosmanoğlu’nun cenaze töreni, tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Cenazede adım atacak yer kalmadı

Fatih Camii ve çevresinde, ara sokaklar da dahil olmak üzere adım atacak yer kalmadı.

Ustaosmanoğlu’nu son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri, gece vakitlerinden itibaren gelerek cenaze namazını beklemeye başladı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi isim de katılım gösterdi.

Tabuttaki siyah örtü

Öte yandan, Ustaosmanoğlu’nun tabutunun üzerindeki siyah örtü, oldukça dikkat çekti. Siyah örtünün, Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutundaki siyah örtü dikkat çekti VİDEO



Her yıl yenilenen Kabe örtüsünün parçaları, İslam ülkelerine gönderilir. İçi dışı gül suyu ile temizlenen Kabe’ye, yeni örtüsü serilir.