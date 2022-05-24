Mahra'nın annesinden, Gülbin Tosun hakkında savcılığa suç duyurusu

Köpek saldırısı nedeniyle geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, FOX TV Spikeri Gülbin Tosun hakkında hakaret ve tehdit suçlarından savcılığa şikayette bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde, kendisini korkutan başıboş köpeklerden kaçarken kaza geçiren 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, 20 günden fazla süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Mahra’nın acı ölümünün ardından, anne Derya Pınar ile baba Murat Pınar’ın gözü yaşlı kaldı.

Başıboş köpekler nedeniyle bir başka ailenin daha canının yanmaması için mücadele eden anne Derya Pınar ile FOX TV’de hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun arasında sosyal medyada yaşanan etkileşim, kullanıcıların tepkisini çekti.

“Mezarda bile rahat yok”

Derya Pınar, Gülbin Tosun’un paylaşımına, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok, işedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda.” yorumunda bulundu.

Pınar’ın yorumunun altında Tosun tarafından verilen yanıt, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gülbin Tosun’dan ‘arsız sefil’ çıkışı

Gülbin Tosun'un yanıt olarak yazdığı, "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil." ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tosun, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımını sildi.

Derya Pınar, savcılığa şikayette bulundu

Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sosyal medyadaki ifadeleri için Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.

“Çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim”

Olaya ilişkin açıklama yapan Derya Pınar, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim.”

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