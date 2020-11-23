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- Mahsun Kırmızıgül gelen giden öpüyor diyor
Mahsun Kırmızıgül gelen giden öpüyor diyor
Bu millet cahil bu millet adam olmaz aşağılamalarına, Mahsun Kırmızıgül de katıldı.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 20:35
- Güncelleme : 23.11.2020 - 20:46
"Masallarda prens prensesi öpünce uyanır. Bizim milleti gelen öpüyor giden öpüyor, inadına kimse uyanmıyor." Ne büyük laf ettin Mahsun Kırmızıgül(!)
Memleketi, milleti aşağılamak için birbirleriyle yarışan Twitter ahalisi RT manyağı yapmıştır şimdi seni...
Eskiden hepimiz kardeşiz türküleri yakardın. Ne oldu sınıf mı atladın? Sen de mi Beyaz Türk oldun?