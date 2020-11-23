Dolar
7.8814
3.444%
Euro
9.3411
3.3113%
Altın
1839.03
-1.8126%
Borsa
1314.25
-0.7326%
G. Altın
466.207
1.6031%
Bitcoin
144899.86
2.0489%
EXEN Coin
12.24
-0.32%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Mahsun Kırmızıgül gelen giden öpüyor diyor

    Mahsun Kırmızıgül gelen giden öpüyor diyor

    Bu millet cahil bu millet adam olmaz aşağılamalarına, Mahsun Kırmızıgül de katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 20:35
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 20:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    "Masallarda prens prensesi öpünce uyanır. Bizim milleti gelen öpüyor giden öpüyor, inadına kimse uyanmıyor." Ne büyük laf ettin Mahsun Kırmızıgül(!)

    Memleketi, milleti aşağılamak için birbirleriyle yarışan Twitter ahalisi RT manyağı yapmıştır şimdi seni...

    Eskiden hepimiz kardeşiz türküleri yakardın. Ne oldu sınıf mı atladın? Sen de mi Beyaz Türk oldun?

    Mahsun Kırmızıgül gelen giden öpüyor diyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir