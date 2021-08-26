Mahsun Kırmızıgül ile kızı Lavin, koronavirüsü atlattı

8 ay önce ABD’de BioNTech aşısının iki dozunu da olan Mahsun Kırmızıgül, “O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim” dedi.

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, ABD seyahati öncesi koronavirüs testi yaptırmış, baba ve kızın test sonucu pozitif, Kırmızıgül’ün eşi Ece Binay'a yapılan testin sonucu ise negatif çıkmıştı.

Kızı ile birlikte 14 gün karantinada kalması gereken Kırmızıgül, seyahat tarihini ertelemişti.

Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan Kırmızıgül, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika'da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaptı.

“O AŞILAR OLMASAYDI…”

Kızıyla birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:

“Aşılanmak çok önemli. İki doz BioNTech aşısı olmuştum. Ve maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım da korona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o 2 doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi koronayı ayakta atlattım. Kızım Lavin’im de ise hiçbir şey yok, onun korona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika’da ücretsiz olmuştum.”