Mahsun Kırmızıgül'den Taliban ve Afganistan yorumu

Taliban'ın kardeş ilan edilmemesi gerektiğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, asıl amacın Afganistan ve İran üzerinden mezhep savaşları çıkarılmak olduğunu söyledi

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından, Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda Afgan, akın akın ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Ülkede yönetim belirsizliği sürerken, dünya kamuoyunun birinci gündemi de "Şimdi ne olacak" sorusu oldu.

Şarkıcılığı bıraktıktan sonra yönetmen olan Mahsun Kırmızıgül de, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kırmızıgül, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasından bir sonraki hamlenin İran ile Afganistan arasında savaş doğurmak olduğunu analiz edip, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı;

"SENARYO: MEZHEP SAVAŞLARI"

"Yeni senaryo yazılmış. Yok edemedikleri İran İslam Devleti'ne karşı, Afganistan Sünni İslam Devleti tanınacak, güçlendirilecek, silahlandırılacak. Sonrasında ise BOP’un final sahnesinde bu iki ülke savaştırılacak. Bu kirli oyun mezhepçi ülkeleri de içine alıp paramparça edecek.

"BU IRZ DÜŞMANLARINA SAKIN KARDEŞİM DEMEYİN"

Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz.

Ülkesine karşı darbe yapan bu canilere, emperyalizminin maşası olan bu ırz düşmanlarına kardeşim diyenleri sakın unutmayın. Çünkü aynı oyunu bu ülkede oynayacaklar.”