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MAK Danışmanlık'ın kasım 2020 genel seçim anketi

MAK Danışmanlık'ın kasım 2020 genel seçim anketi

Kasım ayı içerisinde yapılan anketin sonuçlarına göre; AK Parti en yakınındaki partiye 14.7 puan fark atarak birinci sırada.