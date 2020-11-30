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- MAK Danışmanlık'ın kasım 2020 genel seçim anketi
MAK Danışmanlık'ın kasım 2020 genel seçim anketi
Kasım ayı içerisinde yapılan anketin sonuçlarına göre; AK Parti en yakınındaki partiye 14.7 puan fark atarak birinci sırada.
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 13:15
Muhalefet partileri tarafından erken seçim çağrıları sık sık yapılırken anket şirketleri de kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.
MAK Danışmanlık, kasım ayı içerisinde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
YARIN GENEL SEÇİM OLSA
Ankete katılanlara "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Gelen cevaplara göre siyasi partilerin sıralaması şöyle şekillendi;
AK PARTİ: Yüzde 38.7
CHP: Yüzde 24
İYİ PARTİ: Yüzde 11.6
HDP: Yüzde 9.2
MHP: Yüzde 9.1
GELECEK PARTİSİ: Yüzde 2.3
DEVA PARTİSİ: Yüzde 2.3
SAADET: Yüzde 1.4
DİĞERLERİ: Yüzde 1.4