MAK Danışmanlık'ın seçim anketi

Genel seçimlere ilişkin yapılan ankette, AK Parti birinci sıradaki yerini korudu. İyi Parti'nin yüzde 14,7'lik oranı dikkat çekti.

Türkiye'de muhalefet her seferinde erken seçim çağrısı yapsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, seçimlerin 2023'te gerçekleştirileceğinin altını çiziyor.

Bu süreçte anket şirketleri, araştırmalarıyla halkın nabzını tutmaya çalışıyor. Son anket, MAK Danışmanlık tarafından düzenlendi, üç partinin yüzde 10'luk barajı geçtiği görüldü.

SON SEÇİM ANKETİ

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin yüzde 33,9 oranında oya sahip olduğu, CHP'nin yüzde 22,72 oy aldığı belirtildi.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI

İyi Parti'nin yüzde 14,7 olarak gösterildiği ankette, oranlar HDP ve MHP için sırasıyla yüzde 8,4 ve yüzde 7,71 olarak kaydedildi.

DEVA, GELECEK, SAADET...

Yeni kurulan partiler DEVA ve Gelecek'in oy oranlarının yüzde 2,72 ve yüzde 2,9'da kaldığı görüldü. Saadet Partisi ise yüzde 1,55 oya ulaşabiliyor.