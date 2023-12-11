Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: Parayla sınanıyorum... Hakkındaki iddialar sonrasında video çeken Öztürk, 1-30 Kasım tarihinde 2 milyon 46 bin TL kazandığını söyledi. TV kanallarından daha çok izlendiğini belirten fenomen, "Bir dönem parasızlıkla, şimdi de parayla sınanıyorum" dedi.

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Dilan Polat’ın cezaevi ile sonuçlanan süreci sonrasında tüm sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı.

Bu isimlerden biri de Amerika’da yaşayan Eylül Öztürk.

Amerika’da 10 evinin bulunduğunu söyleyen Öztürk, dikkatleri üzerine çekti.

Hakkındaki iddialardan aklanmayı bekleyen Öztürk, sosyal medya platformunda bir video yayınladı.

Öztürk bu videoda, bir e-ticaret firmasından sağladığı kazançları sıraladı.

İşte fenomenin öne çıkan cümleleri;

Benim bir hikayemin günlük ortalama izlenme oranı 816 bin. Bana günlük en az 5 farklı markadan reklam teklifi geliyor. Kullanmadığım bir ürünü önermem, hiçbir zaman insanları kandırmadım.

"Aylık kazancımı göstermek zorundayım"

Bu zamana kadar kimseyle paylaşmadım ama sizinle aylık kazancımı paylaşacağım. Bunu göstermek zorundayım. Eğer ben bunu yapmazsam hırsızlıkla, kara para aklamakla ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlarla anılmaya devam edeceğim. Geçen sene 1 Aralık-31 Aralık tarihinde bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişi getirmişim, 21 bin 925 kişi alışveriş yapmış. Ben o ay iş birliklerinden 216 bin lira kazanmışım. Link vererek de bu platforma 1 milyon 127 bin lira ciro yaptırmışım. Bunun karşılığında da 168 bin lira kazanmışım. Yani totalde o platformdan o ay 384 bin 815 lira kazanmışım.

Bir ayda 2 milyon TL kazandı

1-30 Kasım'da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden. 1-31 Temmuz da ise 557 bin TL kazandım. 1-31 Ağustos'ta ise 603 bin 746 TL. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Bu şekilde anıldığım için. İnsanların hayal edemediği bir sistemin içinde olduğum için.

"Televizyon kanalından daha çok izleniyorum"

Ben bir televizyon kanalından çok daha fazla izlenerek para kazanıyorum. Biri dirseğine kadar bilezik takar biri kafasına dolar... Bu işten nasıl para kazandığınız size kalmıştır. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, franchising şubelerimden aldığım cirolar belli, akademimizden para kazanıyoruz, kendi markamızdan para kazanıyoruz.

"Hayatımın bir döneminde parasızlıkla, şimdi de parayla sınanıyorum"