Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat lüks cipini satışa çıkardı! Soruşturmaları devam eden Polat çiftinin şirketlerine ait 22 milyon TL'ye el konulurken, yeni bir olay gündeme geldi. Polat ailesi, 2 hafta önce lüks ciplerini 8 milyon TL'ye ilana koydu.

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Sosyal medya fenomenlerinin kazançları ve kısa süre içerisinde eriştikleri mal varlığı geniş bir kesimin merak konusu.

Bu camiadan en çok göze çarpan isim ise Dilan Polat.

Eşi ile güzellik merkezi işleten Polat, lüks yaşantısı ve sosyal medya hesabından paylaştığı hayatı ile dikkat çekiyor.

Günlük harcamasının 1 milyon TL olduğunu söylemesi ile gündem oluşturan Polat'ın, altın tozlu kahvesi, son model arabaları, bindiği jetler de sıkça konuşuldu.

Polat ailesinin zor günleri

Gösterişli hayatı incelemeye alınan Polat ailesi son dönemlerde sıkıntılı günler geçiriyor.

22 milyon liraya el konuldu

Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma süren Polat ailesi şirketlerine yapılan operasyonda ise 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.

Polat ailesi hakkında her yeni günde yeni bir gelişme gündem oluyor.

Bu kez gündeme gelen olay ise çok konuşulacak cinsten.

Cipini satışa koydu

Milyonluk servetine el konulan Polat çifti, 2 hafta önce 2020 model lüks ciplerini satışa koydu.

Aracın, popüler bir ilan sitesi üzerinden 8 milyon liraya satışa sunulduğu gözler önüne serildi.

İlanda satış yapan kişilerin Polat ailesi olduğuna dair bilgi verilmezken, siteyi ziyaret eden kişilerin cipin markasını görmesiyle olayın gerçeği ortaya çıktı.

Ayrıca bu cipin, Polat ailesinin sahip olduğu araçlara ait plakalar listesinde yer aldığı da biliniyor.