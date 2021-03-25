Malaga pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Malaga pastası tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde Malaga pastası yer aldı. Denemek isteyenler, Malaga pastasının tarifini araştırmaya başladı. Peki, Malaga pastası nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde Malaga pastası yer aldı.

Adını İspanya'nın bir şehrinden alan Malaga pastasının nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden Malaga pastasının tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Hem görüntüsü hem lezzetiyle iştahları kabartan Malaga pastası, kek, krema ve sos olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Püf noktası kekini güzel pişirmek ve krema kıvamını iyi ayarlamak.

Peki, tadı enfes olan Malaga pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Malaga pastası tarifi..

MALAGA PASTASI İÇİN MALZEMELER

Keki İçin:

4 yumurta

1,5 Su bardağı un

1,5 buçuk su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu ve vanilya

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kaşığı kakao

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

İçine eklemek için:

Fındık parçaları

6-7 tane muz

Kreması için:

5 çay bardağı un

4 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

75 gr tereyağı

Sosu için:

200 gr bitter çikolata

200 gr süt kreması

MALAGA PASTASI NASIL YAPILIR?

İlk önce fırını açıp 170 dereceye ayarlayın.

Süt, şeker ve vanilyayı ekleyip yaklaşık 2dakika köpürene kadar çırpın.

Karışıma yumurtaları ilave ederek tekrar çırpın.

Sonra unu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin yağı ile tepsinin altını ve kenarlarını yağlayıp karışımı içine dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

Piştikten sonra soğumaya bırakın ve kremayı hazırlayın.

Kremanın yapılışı

Sütü bir tencerede kaynatın.

Un şeker ve vanilyayı bir kapta iyice karıştırın.

Süt kaynayınca karışımı yavaş yavaş içine dökün, çırpma teli ile sürekli çırparak karıştırın ve iyice kaynatın.

Pişen krema hamurunu soğuması için bir tepsiye dökün ve üzerine margarin yağı gezdirin.

Krema soğuduktan sonra içine 100 gr. margarin ekleyin ve iyice beyazlayıp kabarana kadar mikserle çırpın.

Ardından dolapta soğumaya bırakın.

Sosun yapılışı

Margarini kısık ateşte eritin ve elinizi yakmayacak kadar sıcak olmasına dikkat edin.

Kremayı dökün, kaynatmadan ocaktan alın ve içine bitter parçalarını ekleyip hızlı bir şekilde karıştırın.

Çikolata eriyene kadar devam edin.

Hazır olan sosu kenarda bekletin.

Malaga pastanın yapılışı