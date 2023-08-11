Malatya depremi sonrasında Elazığ’daki ağır hasarlı bina tek darbe ile yıkıldı Malatya'da dün meydana gelen depremin şiddeti ile Elazığ'da bulunan ağır hasarlı bina daha çok hasar aldı ve bir kepçe darbesi ile yıkılınca panik yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin arasında olan Elazığ'daki ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Elazığ'daki ağır hasarlı binalardan biri Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen depremin etkisi ile daha çok etkilendi. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına devam edilen binanın dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir kepçe darbesi ile yıkılması kameralara yapsıdı. Vatandaşlar deprem korkusunu tekrar yaşadı Bu çerçevede merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde yıkımına başlanan ve dün Malatya’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından tek darbe ile yıkılan bina, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binanın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonunu ile kaydedildi.