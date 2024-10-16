Malatya depreminden sonra 30 artçı sarsıntı yaşandı

AA

Türkiye güne deprem paniği ile uyandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.

Büyük paniğe neden olan deprem, Türkiye'nin doğu ve iç kesimlerinde geniş bir alanda hissedildi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı sarsıntının etkileri devam ediyor.

30 ARTÇI YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5.9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.

Artçı sarsıntıların 1.2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.