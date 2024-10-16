Haber Merkezi
Malatya'da sabah saatlerinde yaşanan deprem, Türkiye'yi endişelendirdi.
Güne depremle başlayan ülkemizde büyk panik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi.
SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
AFAD'dan yapılan açıklamada, 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
5 İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Yetkililer gelişmeleri yakından takip ederken yaşananlardan eğitim de etkilendi.
Bu kapsamda depremin merkez üssü Malatya başta olmak üzere Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Adıyaman'da da eğitime 1 gün ara verildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış